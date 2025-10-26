Siete muertos tras el vuelco de un colectivo en la Ruta 14 en Misiones

Un trágico siniestro vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones.
Chocó con un auto particular, perdió el control y cayó al arroyo Yazá. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 892, en la localidad de Campo Viera
Alrededor de las 4:30 horas, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.
Como consecuencia del violento impacto, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad.
En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.
Los rescatistas trabajan arduamente desde la madrugada porque sospechan que debajo del transporte habría personas atrapadas.
Por el momento la Policía confirmó el fallecimiento del automovilista, que quedó atrapado entre los hierros retorcidos, y de uno de los ocupantes del micro. Los Bomberos lograron rescatar a la totalidad de los pasajeros del piso superior del transporte y ahora trabajan en la parte inferior.
