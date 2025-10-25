Choque en el norte de Santa Fe deja dos personas heridas sobre la Ruta 11

Mirá tambiénDoble tragedia en la autovía Rosario–Córdoba: eran hinchas que viajaban a la Copa Argentina
En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:40, personal de la Subcomisaría 1era. de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 882 aproximadamente, jurisdicción de Tacuarendí, norte de General Obligado.
Por causas que se tratan de establecer, un ómnibus Mercedes Benz 500 perteneciente a la empresa Tu Recreo, conducido por un hombre oriundo de Santa Fe Capital, colisionó con un automóvil Renault Logan azul, cuyo conductor tiene domicilio en Las Toscas.
Como consecuencia del impacto, el chofer del automóvil resultó con lesiones de consideración, al igual que un pasajero del colectivo, quien fue trasladado al SAMCo de Villa Ocampo. En tanto, el conductor del Logan fue derivado al Hospital Regional de Reconquista.
En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la presencia del Grupo Técnico Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.
