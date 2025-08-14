Boletín Oficial

Se activó un nuevo protocolo para detectar trata de personas en pasos fronterizos

El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron un nuevo protocolo obligatorio para todas las fuerzas federales y agentes migratorios. Busca reforzar la detección temprana de víctimas y tratantes en los puntos de ingreso y egreso del país.