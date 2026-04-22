Investigación

Causa Vaudagna: allanamientos en cadena en Santa Fe, Rincón y Entre Ríos

Agentes policiales y fuerzas federales concretaron operativos simultáneos en Santa Fe y Entre Ríos. La investigación apunta a maniobras para beneficiar a un empresario del rubro del hielo. La Justicia indaga si se usaron recursos del Estado para perjudicar a competidores.