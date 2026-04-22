La Justicia Federal activó este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una investigación que apunta contra Carlos Vaudagna, quien supo ocupar un lugar estratégico dentro de la AFIP en la región. La causa, que ya tiene ramificaciones en otras jurisdicciones, busca determinar si desde ese cargo se utilizaron recursos del Estado para beneficiar intereses particulares.
Causa Vaudagna: allanamientos en cadena en Santa Fe, Rincón y Entre Ríos
Agentes policiales y fuerzas federales concretaron operativos simultáneos en Santa Fe y Entre Ríos. La investigación apunta a maniobras para beneficiar a un empresario del rubro del hielo. La Justicia indaga si se usaron recursos del Estado para perjudicar a competidores.
Procedimientos coordinados
La intervención no se concentró en un solo punto. Santa Fe capital, Colastiné Norte y San José del Rincón fueron algunos de los escenarios donde se desplegó el operativo, que también cruzó hacia Entre Ríos, con un procedimiento en Gualeguay.
Más de 40 efectivos y una flota de vehículos oficiales se distribuyeron en direcciones previamente definidas. Entre los objetivos se contaron viviendas particulares y un complejo ubicado sobre la costa, en una maniobra sincronizada que buscó evitar cualquier margen de reacción.
El trabajo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones en conjunto con fuerzas federales, bajo directivas del juzgado federal santafesino.
El vínculo que encendió la investigación
En el centro del expediente aparece una relación que, para los investigadores, excedió lo personal. Vaudagna es señalado por haber favorecido a Néstor Javier Bermúdez, también con pasado en la AFIP y actualmente ligado a una firma dedicada a la producción de hielo.
La pista se consolidó a partir del análisis de un teléfono celular, donde quedaron registrados intercambios que revelan pedidos concretos de información sobre empresas del mismo rubro. Esos datos, según la hipótesis judicial, no solo eran confidenciales, sino que además fueron obtenidos mediante accesos internos al sistema del organismo recaudador.
De los datos a las decisiones
El punto más sensible de la causa no se limita a la filtración de información. La investigación también pone bajo la lupa decisiones operativas que habrían tenido un direccionamiento específico.
Uno de los episodios analizados refiere a la intervención sobre una empresa competidora. Según surge del expediente, la fiscalización habría sido impulsada tras conversaciones entre ambos protagonistas, y ejecutada por un área que no tenía competencia directa sobre ese contribuyente.
Ese tipo de maniobras es el que sostiene las acusaciones de violación de secretos, abuso de autoridad y presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa que continúa escalando y sumando medidas.