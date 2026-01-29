Imputaron a la madre de la menor detenida por el crimen de Jeremías Monzón

Imputaron a la madre de la menor de edad detenida por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe como partícipe secundaria del hecho.
La mujer, de 40 años, fue arrestada la semana pasada en Santa Fe y le dictaron prisión preventiva mientras avanza la causa.
La mujer, de 40 años, había sido detenida la semana pasada y, tras la audiencia correspondiente, se dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa.
Noticia en desarrollo.