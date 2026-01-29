#HOY:

Imputaron a la madre de la menor detenida por el crimen de Jeremías Monzón

La mujer, de 40 años, fue arrestada la semana pasada en Santa Fe y le dictaron prisión preventiva mientras avanza la causa.

Imagen ilustrativa. Tribunales de Santa Fe. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Tribunales de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
Imputaron a la madre de la menor de edad detenida por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe como partícipe secundaria del hecho.

La mujer, de 40 años, había sido detenida la semana pasada y, tras la audiencia correspondiente, se dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa.

Noticia en desarrollo.

