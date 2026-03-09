Tuvo nueve días un auto incendiado que no era suyo en la puerta de su casa de Santa Fe

Una mujer tuvo durante nueve días un auto incendiado en la puerta de su casa de barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe. No era suyo.
La vecina realizó la denuncia en reiteradas ocasiones. Este lunes, personal municipal retiró el vehículo ante la presencia de El Litoral.
El incidente se registró el pasado 28 de febrero en avenida Peñaloza y casi la intersección con calle Derqui, donde la vecina santafesina, Lidia, se enteró del fuego frente al garaje de su casa.
“El día 28 de febrero a las 11:30 de la noche me avisaron que se quemaba un auto en la puerta de mi garaje”, relató Lidia a El Litoral
“Yo, alterada, me subió la presión en un estado crítico fue el mío, no podía ni hablar”, comentó la mujer y agregó: “Denuncié después, incluso estaban los policías, vinieron los bomberos que me sacaran el coche porque yo tengo justo el garaje en la puerta”.
“No tengo ni idea quién son los dueños”, aseveró Lidia ante el misterio creciente con el paso de las jornadas en el noroeste de la capital santafesina.
“A los policías los paré otra vez y me dijeron que lo sacáramos al medio de la calle para ver si venían de la municipalidad, pero no”, lamentó y sumó: “La chica de acá lado llamó y dijeron ‘que sí que venían, que no venían’ y nunca llegó nadie”.
La principal complicación de esta mujer recaía en su traslado, pero también cuestionaba los extraños movimientos que se daban al frente de su casa: “Aparte a la puerta de casa viene gente. Ya lo han desmantelado por completo y me da miedo”.
Lidia recibió una buena noticia mientras hablaba con El Litoral este lunes al mediodía, al momento de observar la llegada de la grúa de la Municipalidad de Santa Fe.
“Ay, por favor, no lo puedo creer. Le doy muchas gracias por haber venido”, celebró la mujer.