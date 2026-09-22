El Tribunal pluripersonal integrado por los jueces Claudia Bressan, Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero condenó este martes a Alexis Javier Franco a 21 años de prisión de cumplimiento efectivo por el crimen del policía Ariel “Andresito” Aguirre, perpetrado en octubre de 2023 de 7 puñaladas en Margarita, Dpto. Vera.
Condenaron a 21 años de prisión al asesino del policía Ariel Aguirre en Margarita
El Tribunal sentenció a Alexis Franco por el crimen ocurrido en 2023. También impuso 4 años de prisión efectiva a Jésica Morales por encubrimiento agravado. Los padres del policía asesinado aseguraron que “se hizo justicia”.
Franco, mecánico de motos de oficio, fue declarado autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y daño (incendió el auto en el trasladó a la zona rural el cuerpo sin vida del efectivo policial) en concurso real. La decisión fue adoptada por unanimidad y comunicada durante una audiencia realizada en la sala principal de los Tribunales de Vera en la mañana de este martes. Parte de los magistrados, los acusados y sus defensores participaron mediante videoconferencia.
Los magistrados también sentenciaron a Jésica Belén Morales a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarla autora penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente.
Durante el juicio, Franco reconoció haber cometido el homicidio y desvinculó a Morales de la ejecución del crimen. Sin embargo, los jueces entendieron que existían elementos suficientes para responsabilizarla por el encubrimiento posterior.
En la sala estuvieron presentes el juez Gauna Chapero y los abogados querellantes Ariel Willambi y Aníbal Zupel, representantes de los padres de la víctima. Por el Ministerio Público de la Acusación intervino el fiscal Juan Sebastián Marichal, por Zoom.
Franco siguió la lectura desde la Unidad Penitenciaria Nº 10 de Santa Felicia, donde permanece alojado. Morales también participó de manera remota, asistida por el defensor público Matías Daruich. Los fundamentos completos de la sentencia serán puestos a disposición de las partes dentro del plazo legal.
"El corazón en la mano»
Al finalizar la audiencia, los padres de Ariel Aguirre manifestaron su conformidad con la resolución y aseguraron que, con las condenas impuestas, “se hizo justicia”.
Ramona Santillán, madre del policía asesinado Ariel “Andresito” Aguirre, habló luego de conocerse la condena a 21 años de prisión efectiva para Alexis Javier Franco, declarado responsable del homicidio de su hijo.
Visiblemente emocionada, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y aseguró que la sentencia representa el resultado de una lucha que sostuvo durante casi tres años.
“No dormí en toda la noche pensando qué iba a suceder. Vine con el corazón en la mano. Agradezco a todos porque esto lo tomo como un abrazo a mí, como un abrazo a mi alma”.
Recuerdo
Ramona afirmó que quiere comenzar una nueva etapa luego de la sentencia y recordar a su hijo por la forma en que enfrentaba la vida.
“A partir de hoy es el último día en que voy a llorar por mi hijo, porque él se merece que lo recuerde como era: con la sonrisa siempre arriba. Aunque quizás su mundo se estaba desmoronando, él siempre estaba arriba”.
Luego remarcó que la búsqueda de justicia exige perseverancia y pidió que su experiencia sirva para acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares.
“Esto se consigue con lucha. Cuando alguien quiere algo tiene que luchar hasta conseguirlo. Que esto nos sirva para todo, no solamente para pedir justicia”.
Consultada sobre la resolución del tribunal, Santillán sostuvo que está conforme tanto con la pena impuesta a Franco como con la condena de cuatro años de prisión efectiva para Jésica Morales, declarada responsable de encubrimiento agravado.
“Considero que se hizo justicia. Pensé que esta mujer no iba a quedar detenida, pero estoy muy conforme porque ahora irá a la cárcel a pagar lo que hizo. Hay que hacerse cargo de los actos”.
Aunque señaló que ninguna condena puede reparar la pérdida de un hijo, valoró que el homicida recibiera una pena de 21 años. “Para mí, como madre, 21 años no son nada. Pero al menos me dieron 21 años y pensé que podían darle menos. Por eso siento que mi lucha valió la pena”.
Mensaje para otras madres
Ramona recordó que fueron casi tres años de reclamos y agradeció especialmente el apoyo de la comunidad. “Nunca bajé los brazos. Hice todo lo que estuvo dentro de mis posibilidades. Pienso en esas madres que pierden a sus hijos y no pueden hacer nada por razones económicas o por otras circunstancias. No importa si no tenemos plata: tenemos que andar, luchar y no bajar los brazos”. También aseguró haberse sentido acompañada por el Poder Judicial durante el proceso.
Finalmente, confirmó que Franco pidió perdón, pero dejó en claro que no está dispuesta a perdonarlo. “Yo no lo perdoné. Sería la primera madre que perdona al asesino de su propio hijo, y de esa manera. No voy a ser yo la excepción”.