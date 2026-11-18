En las primeras horas de este miércoles, personal policial perteneciente al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I (UR I) llevó a cabo un procedimiento en una finca ubicada en inmediaciones de calle Salta al 4600, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, que derivó en la detención de un joven y el secuestro de material balístico de consideración.
Amenazó de muerte a su ex y terminó arrestado
El operativo llevado adelante por agentes del Comando Radioeléctrico en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe culminó con el secuestro de un revólver y una pistola.
El accionar policial se inició durante la mañana, cuando los efectivos que realizaban patrullajes preventivos tomaron conocimiento de un presunto hecho de amenazas calificadas en perjuicio de una vecina de la zona.
De acuerdo con las primeras informaciones y los datos recabados en el lugar, el sospechoso del ilícito se encontraba en el interior de una vivienda y presuntamente portaba armas de fuego.
Con los recaudos legales correspondientes y contando con la autorización de la persona que habita el inmueble, los uniformados ingresaron al domicilio. Una vez adentro, lograron identificar y reducir rápidamente al presunto implicado, un joven de 24 años.
Armas y municiones
Durante la requisa efectuada en el interior de la propiedad, los agentes incautaron elementos de interés para la causa judicial: un revólver calibre .32 largo y una pistola calibre .22.
Una vez controlada la situación en el lugar y resguardada la escena, las actuaciones se trasladaron a la Seccional 2ª, donde se continuaron con las diligencias procesales de rigor.
El aprehendido quedó formalmente a disposición del Ministerio Público de la Acusación.