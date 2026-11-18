Un hombre de 34 años, cuyas iniciales son J. D. R., fue condenado hoy a 15 años de prisión en el marco de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El tribunal unipersonal estuvo a cargo del juez Nicolás Falkenberg, quien validó los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dictó la pena solicitada por la fiscalía.
Condenaron a un hombre por abusar sexualmente de su hija desde que iba a jardín
La víctima estaba en jardín de infantes cuando comenzaron los ataques, que se extendieron por ocho años. Fue sentenciado a 15 años de prisión en el marco de un juicio oral.
La investigación penal preparatoria fue dirigida por la fiscal Luciana Escobar Cello, mientras que el debate oral estuvo representado por la fiscal Florencia Zarabia.
Tras conocerse el fallo, Zarabia valoró positivamente el resultado judicial al señalar que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva y ordenó la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.
Años de sometimiento
De acuerdo con la investigación fiscal, las agresiones sexuales se prolongaron de manera sistemática durante ocho años.
Los ataques comenzaron cuando la víctima era una niña en edad de asistir al jardín de infantes y se perpetraron en dos viviendas diferentes en las que ambos convivían junto con otros integrantes de su entorno familiar.
Durante el debate, la representante del MPA expuso la gravedad del contexto de violencia y coacción en el que vivía la menor.
Según detalló, el condenado amenazaba de muerte a otro de sus hijos menores de edad para evitar que los abusos salieran a la luz, al tiempo que se constató que al menos en una oportunidad ese niño presenció las prácticas a las que era sometida su hermana.
“Por la corta edad que la hija del condenado tenía cuando él comenzó a abusar de ella, la diferencia etaria, el vínculo, el rol de cuidado que él ejercía, la convivencia y las características de las conductas, lo ocurrido tuvo entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la víctima”, aseveró Zarabia.
El circuito de silencio que imponían las amenazas y el hostigamiento familiar se rompió cuando la niña logró vencer el miedo y confesarle la situación a su madre, quien inmediatamente radicó la denuncia formal que dio origen a la causa judicial.
Resguardo
El tribunal encontró a J. D. R. penalmente responsable como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado —por el vínculo, la convivencia y la guarda— y corrupción de menores agravada.
Desde el MPA se dispuso la reserva de la identidad completa del condenado mediante el uso de iniciales.
Esta medida tiene como objetivo primordial evitar la revictimización de la joven víctima, resguardando su privacidad e impidiendo que pueda ser identificada a través de su entorno familiar.