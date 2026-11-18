Yazmina Cañón fue asesinada de una puñalada, según habría revelado la autopsia. Por otra parte, los médicos forenses pudieron determinar que también fue sometida a una golpiza. Por disposición de la fiscal Vivian Galeano, la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó en las últimas horas a un hombre y una mujer que viven en las inmediaciones del lugar del hecho, en la ciudad de Santa Fe.
Yazmina Cañón sufrió una golpiza y fue asesinada de una puñalada
Así lo determinó la autopsia. En las últimas horas, los investigadores detuvieron a otras dos personas (un hombre y una mujer), mientras era liberada la dueña de la casa en la que ocurrió el hecho. Sigue preso el joven que dijo ser pareja de la víctima.
Además, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispuso la liberación de la dueña de la casa en la que ocurrió el crimen, que había sido aprehendida instantes después del hecho.
Ella fue quien llamó el lunes por la mañana a la Central de Emergencias 911 para avisar que había hallado a su amiga Yazmina muerta y ensangrentada en su casa de barrio Alvear, en la cuadra de calle Córdoba al 2200.
Quien sigue tras las rejas es un joven que se presentó horas más tarde, en la sede de la PDI y dijo ser pareja de la víctima.
Los procedimientos están a cargo de la División Homicidios y la Brigada de Femicidios de la Región I de la PDI.
Yazmina Cañón tenía 28 años y todavía son muchas las preguntas que se pueden hacer en torno de su muerte.
Son tres las personas que permanecen en la mira de los detectives, que por lo bajo vinculan el hecho con el consumo de estupefacientes.
Escena del crimen
El hecho sucedió durante las primeras horas del lunes pasado, adentro de una vivienda de calle Córdoba al 2200, en la zona santafesina conocida como El Triángulo.
La propietaria del inmueble pidió ayuda al 911 y la policía encontró el cadáver de la mujer, con lo que aparentaban ser múltiples heridas de arma blanca. Los peritos secuestraron en el lugar varios elementos y uno de los más importantes fue un cuchillo de cocina.
En el marco de las primeras actuaciones fueron detenidas dos personas: la dueña de casa de 28 años, identificada como M. R., y un hombre de 27 años, de nombre J. C. S., quien mantenía una relación de pareja con la víctima.
Este miércoles, M. R. fue desvinculada de la investigación y liberada.
Avances
En las últimas horas, a partir de la continuidad de las tareas investigativas -el análisis de registros fílmicos y otras diligencias- los detectives lograron establecer la presunta participación de otras dos personas, una mujer y un hombre.
El martes cayó ella, durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de calle República de Siria al 4400. Este miércoles por la mañana, también fue aprehendido el hombre, que se domicilia en las inmediaciones.
Según trascendió, el caso se está investigando como homicidio simple, según habría dispuesto de manera preliminar la doctora Galeano, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).