Crimen en barrio Alvear

Yazmina Cañón sufrió una golpiza y fue asesinada de una puñalada

Así lo determinó la autopsia. En las últimas horas, los investigadores detuvieron a otras dos personas (un hombre y una mujer), mientras era liberada la dueña de la casa en la que ocurrió el hecho. Sigue preso el joven que dijo ser pareja de la víctima.