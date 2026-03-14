Amenazó a su ex pareja con un cuchillo “hacha” y lo detuvieron

Un grave episodio de violencia de género se desató durante la noche de este viernes en la cuadra de Pasaje Denis al 7100 de la ciudad de Santa Fe.
El hombre tiene 42 años y se había acercado a la víctima, de 30 años, violando una orden judicial que se lo impedía. Ocurrió durante la noche del viernes, en Pasaje Denis al 7100 de la capital provincial.
Un grave episodio de violencia de género se desató durante la noche de este viernes en la cuadra de Pasaje Denis al 7100 de la ciudad de Santa Fe.
Allí, poco después de las 21, un hombre de 42 años sobre el que pesaba una medida judicial de “distancia” se presentó frente a la casa de su ex pareja, una mujer de 30 años.
Según lo denunciado por la víctima, este sujeto blandía un cuchillo tipo “hacha” y la amenazó de muerte.
Ella aguardó a que el hombre se retire para salir y hacer la denuncia en la Comisaría 10a.
Mientras ella relataba lo sucedido a los uniformados, el acusado volvió a aparecer y fue arrestado inmediatamente.
En su poder tenía un arma blanca como la descripta por la mujer.
El procedimiento fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.