Santa Fe: hallaron arte y piezas arqueológicas comercializadas ilegalmente en plataformas digitales

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Venado Tuerto” realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios de la región, con el apoyo de personal y medios de otras unidades de la fuerza.
Tras cuatro allanamientos, efectivos de la fuerza detectaron diversos elementos considerados bienes culturales y arqueológicos.Como resultado del procedimiento, una persona quedó supeditada a la causa judicial.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Venado Tuerto” realizaron una serie de allanamientos en distintos domicilios de la región, con el apoyo de personal y medios de otras unidades de la fuerza.
Los operativos se llevaron a cabo en el marco de una investigación vinculada con el posible tráfico o tenencia irregular de bienes de valor histórico y cultural.
Durante el procedimiento, los agentes inspeccionaron cuatro domicilios en busca de elementos que pudieran estar relacionados con una presunta infracción a la Ley 25.743 de Preservación, Protección y Tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Debido a la naturaleza de la causa, también participó personal especializado de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental, que colaboró en la identificación y evaluación preliminar de los objetos hallados.
Como resultado de los allanamientos, los investigadores detectaron un total de 98 piezas arqueológicas, bienes patrimoniales y obras de arte sacro religioso de alto valor cultural.
Entre los objetos encontrados se contabilizaron ocho morteros o conanas, 12 manos de moler y 12 puntas de flecha, además de fragmentos de mobiliario antiguo. También se hallaron esculturas religiosas que representan vírgenes, santos y arcángeles, junto con piezas litúrgicas de plata, entre ellas un cáliz y una corona.
Los agentes también identificaron cerámicas de origen asiático, muebles pertenecientes a una iglesia y pinturas de caballete de distintos tamaños que datarían de la época virreinal. A ello se sumaron sillones de madera de estilo neoclásico con valor patrimonial, partes de un órgano eclesiástico, crucifijos de madera con figuras de hueso y antiguos repositorios religiosos utilizados para la devoción.
Durante los procedimientos también se encontraron cuatro archivos manuscritos que, según las primeras evaluaciones, podrían tener origen en España y corresponder al siglo XVIII.
Además de los bienes históricos, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, varias armas blancas antiguas —entre ellas sables y un facón con empuñadura de hueso— y una pistola calibre .22 marca Beretta modelo 948, junto con cuatro municiones.
Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, todos los elementos hallados fueron secuestrados como parte de la investigación y un ciudadano quedó supeditado a la causa mientras avanzan las actuaciones judiciales.