Una amenaza generó un operativo de seguridad en la sede de la AMIA

Una amenaza recibida por correo electrónico en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) generó un operativo preventivo de seguridad que fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina. Tras la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron que el resultado fue negativo y que las actividades en el edificio continuaron con normalidad.
El episodio ocurrió este miércoles, cuando las autoridades de la institución recibieron un mensaje intimidatorio que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos. Según indicaron desde la entidad en un comunicado, la situación fue informada a las fuerzas de seguridad para realizar las verificaciones necesarias.
Ante la amenaza, intervino el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que llevó adelante una revisión preventiva en las instalaciones vinculadas a la institución.
El procedimiento se realizó en las sedes ubicadas en la calle AMIA Pasteur 633 y en el edificio de AMIA Uriburu 650.
Tras completar la inspección de ambos lugares, las autoridades confirmaron que no se detectó ningún elemento sospechoso. Por ese motivo, el resultado del operativo fue considerado negativo.
Las actividadescontinuaron con normalidad
A pesar de la alerta inicial, el procedimiento de seguridad no obligó a evacuar el edificio ni a suspender las tareas habituales que se desarrollaban en el lugar.
Desde la institución señalaron que, mientras se llevaba adelante la revisión preventiva, todas las actividades programadas continuaron desarrollándose con normalidad dentro de las instalaciones.
La advertencia fue recibida por correo electrónico.
El operativo se realizó de manera preventiva y bajo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
El contexto internacional de tensión
El episodio ocurre en un momento de tensión en el escenario internacional tras el inicio de la Operación Furia Épica, una ofensiva encabezada por Estados Unidos y Israel contra Irán.
A partir de ese contexto, la Argentina decidió elevar el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional.
La amenaza recibida por la institución fue firmada por la Yihad Islámica Palestina, un grupo sunita con respaldo iraní que es considerado una organización terrorista.
Sin embargo, los investigadores consideran que el mensaje no estaría vinculado directamente con esa organización. Las autoridades analizan la posibilidad de que se trate de un mensaje interno dirigido al Gobierno argentino en el marco de su posicionamiento en el conflicto de Medio Oriente.