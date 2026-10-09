Este miércoles se llevó adelante una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra un individuo implicado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor.
Arequito: condenaron a un hombre a 8 años de prisión por abuso sexual
El sujeto en cuestión obligó a una mujer a tomar alcohol, la amenazó de muerte y la violó. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.
En tanto, la jueza de Primera Instancia Mariel Minetti condenó a Marcelo G., de 54 años a la pena de 8 años de prisión efectiva.
Previo al hecho, el sujeto habría obligado a la víctima a consumir alcohol amenazándola de muerte.
La causa
La acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Pablo Oggero, quien atribuyó al condenado haber abusado sexualmente de una mujer mayor de edad en un hecho ocurrido entre la noche del sábado 31 de mayo de 2025 y el martes 3 de junio de 2025, en un domicilio de la localidad de Arequito.
De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre habría obligado previamente a la víctima a consumir alcohol y posteriormente la habría amenazado de muerte, ejerciendo violencia física y aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.
Según se expuso durante el proceso, el abuso sexual habría sido cometido con acceso carnal y sin utilización de barreras de protección.
Tras la evaluación de las pruebas presentadas en el proceso, la jueza Mariel Minetti resolvió condenar al acusado a ocho años de prisión efectiva.