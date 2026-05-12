Un delincuente de 25 años fue arrestado este martes por la mañana, en las calles de barrio Constituyentes, muy cerca de bulevar Pellegrini de la ciudad de Santa Fe.
Un asaltante golpeó con una cadena a la empleada de un comercio en Santa Fe
El incidente ocurrió en horas de la mañana de este martes, en la cuadra de calle 4 de Enero al 3200. El delincuente, que encerró a la víctima en el baño, fue atrapado por la policía.
Momentos antes, el ladrón irrumpió en un local comercial de calle 4 de Enero al 3200 y atacó sin piedad a la joven que lo atendía.
Según trascendió, la empleada fue amenazada por el asaltante, que además la agredió con una cadena que había en el portón de ingreso.
Ella terminó con un corte en la frente y él la encerró en el baño para poder escapar, con algo de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Una llamada a la Central de Emergencias 911 puso en alerta a la policía y una patrulla de la Brigada Motorizada fue tras los pasos del malviviente.
Atrapado
Con apoyo de las cámaras de monitoreo, los uniformados interceptaron a un sospechoso con las mismas características aportadas por la víctima, en calle La Paz y pasaje Irala.
Cuando lo requisaron, los policías hallaron en su poder los elementos que habían sido sustraídos.
El hombre fue arrestado por robo calificado y trasladado hasta la Comisaría 3a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.