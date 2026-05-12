#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En barrio Constituyentes

Un asaltante golpeó con una cadena a la empleada de un comercio en Santa Fe

El incidente ocurrió en horas de la mañana de este martes, en la cuadra de calle 4 de Enero al 3200. El delincuente, que encerró a la víctima en el baño, fue atrapado por la policía.

El violento delincuente fue arrestado por la Brigada Motorizada. Foto: ArchivoEl violento delincuente fue arrestado por la Brigada Motorizada. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

Un delincuente de 25 años fue arrestado este martes por la mañana, en las calles de barrio Constituyentes, muy cerca de bulevar Pellegrini de la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénSecuestran una avioneta narco en Villa Eloísa: un gendarme herido

Momentos antes, el ladrón irrumpió en un local comercial de calle 4 de Enero al 3200 y atacó sin piedad a la joven que lo atendía.

Según trascendió, la empleada fue amenazada por el asaltante, que además la agredió con una cadena que había en el portón de ingreso.

Imagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Policía de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Ella terminó con un corte en la frente y él la encerró en el baño para poder escapar, con algo de dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Mirá tambiénCondenado por golpear y amenazar de muerte a su hija de 14 años en Santa Fe

Una llamada a la Central de Emergencias 911 puso en alerta a la policía y una patrulla de la Brigada Motorizada fue tras los pasos del malviviente.

Atrapado

Con apoyo de las cámaras de monitoreo, los uniformados interceptaron a un sospechoso con las mismas características aportadas por la víctima, en calle La Paz y pasaje Irala.

Cuando lo requisaron, los policías hallaron en su poder los elementos que habían sido sustraídos.

El hombre fue arrestado por robo calificado y trasladado hasta la Comisaría 3a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe
MPA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro