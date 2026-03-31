Una joven delincuente asaltó a un remisero en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, pero terminó presa.
Arrestaron a una joven que asaltó a un remisero a mano armada
La joven fue atrapada por personal del Comando Radioeléctrico. Momentos antes había tratado de descartar una pistola calibre .22 con diez balas en el cargador.
Era cerca del mediodía de este martes cuando la muchacha, de 23 años, le apuntó con una pistola al chofer (de 61 años) para intentar quitarle sus pertenencias de valor.
El incidente tuvo lugar en el cruce de calle Viñas y avenida Gorriti.
Hasta allí llegó un móvil del Comando Radioeléctrico, por pedido de la Central de Emergencias 911 y luego de llamados telefónicos de vecinos.
Cargada
Los uniformados aprehendieron a la sospechosa, que momentos antes había “descartado” el arma que fue hallada por un transeúnte.
Se trataba de una pistola marca Bersa calibre .22 que tenía diez cartuchos intactos en el cargador.
La mujer, cuyas iniciales son L. J. A. fue arrestada y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).