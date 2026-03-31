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Arrestaron a una joven que asaltó a un remisero a mano armada

La joven fue atrapada por personal del Comando Radioeléctrico. Momentos antes había tratado de descartar una pistola calibre .22 con diez balas en el cargador.

El arma secuestrada a la joven delincuente. Foto: El LitoralEl arma secuestrada a la joven delincuente. Foto: El Litoral
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Una joven delincuente asaltó a un remisero en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, pero terminó presa.

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Era cerca del mediodía de este martes cuando la muchacha, de 23 años, le apuntó con una pistola al chofer (de 61 años) para intentar quitarle sus pertenencias de valor.

El incidente tuvo lugar en el cruce de calle Viñas y avenida Gorriti.

La iniciativa reconoce el rol clave del personal policial en la seguridad ciudadana.Imagen ilustrativa.

Hasta allí llegó un móvil del Comando Radioeléctrico, por pedido de la Central de Emergencias 911 y luego de llamados telefónicos de vecinos.

Cargada

Los uniformados aprehendieron a la sospechosa, que momentos antes había “descartado” el arma que fue hallada por un transeúnte.

Policía de Investigaciones ilustrativa PDIImagen ilustrativa.

Se trataba de una pistola marca Bersa calibre .22 que tenía diez cartuchos intactos en el cargador.

La mujer, cuyas iniciales son L. J. A. fue arrestada y trasladada a sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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