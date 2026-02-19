#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Maniataron a los fieles

Cinco detenidos tras asaltar un templo umbanda en Lanús

Durante la ceremonia religiosa, los fieles fueron amenazados y golpeados; la rápida intervención policial permitió frustrar el robo y asegurar los elementos sustraídos.

Tres estaban dentro del lugar y otros dos habían subido al techo.Tres estaban dentro del lugar y otros dos habían subido al techo.
Seguinos en
Por: 

Un grupo de delincuentes perpetró un asalto en un templo umbanda durante el desarrollo de una ceremonia religiosa en el barrio Villa Obrera, en la zona este de Lanús. Durante el ataque, los ladrones golpearon y maniataron a los fieles antes de ser detenidos por la Policía.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle D. Purita al 3000, donde las víctimas realizaban sus actividades religiosas. La rápida intervención de los efectivos tras un llamado al 911 permitió detener a los responsables y evitar mayores daños.

Mirá tambiénInicia el juicio contra uno de los menores acusado por el crimen de Kim Gómez

Cómo se desarrolló el asalto

Al llegar al templo, la Policía encontró a tres sospechosos dentro del lugar y a otros dos sobre el techo intentando escapar. Los delincuentes en el interior, de 29, 34 y 35 años, fueron arrestados inmediatamente, mientras que los dos que intentaron huir fueron capturados gracias a un operativo cerrojo desplegado por los efectivos.

Según relataron los fieles, los ladrones forzaron la puerta de ingreso, los amenazaron con armas de fuego, los golpearon y los maniataron con precintos, exigiendo dinero y objetos de valor. En el momento del asalto, había unas siete personas dentro del templo, quienes luego fueron atendidas por personal médico para constatar su estado de salud.

Armas secuestradas

Durante el procedimiento, la Policía incautó dos armas de fuego: un revólver calibre 32 con municiones en el tambor y una pistola calibre 45 con numeración suprimida y balas en el cargador.

La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda, agravado por efracción y por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso real”. La investigación quedó a cargo de la UFI 5 de Lanús, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y presentar a los responsables ante la justicia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro