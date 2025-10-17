Se desplomó un ascensor doméstico en Córdoba y murió una mujer

Una tragedia sacudió a la localidad de General Cabrera —ubicada en el departamento Juárez Celman, al sur de la provincia deCórdoba— cuando un ascensor doméstico instalado en una vivienda particular se desplomó, causando la muerte de una mujer e hiriendo gravemente a su esposo.
Según las informaciones oficiales, el aparato colapsó desde una altura estimada de cuatro metros mientras ambos ocupantes se encontraban en su interior.
El accidente ocurrió en una casa situada sobre la calle Santa Fe al 1400, en General Cabrera.
De acuerdo con fuentes policiales y organismos de prensa locales, el ascensor, de carácter particular, sufrió un desperfecto mecánico que provocó su caída vertical, con los dos ocupantes en el interior.
Se ordenaron pericias técnicas sobre el ascensor
La pareja, de 63 (la mujer) y 65 años (el hombre), presentó lesiones en las extremidades inferiores al momento del rescate.
Equipos de emergencia, personal policial y servicios sanitarios acudieron de inmediato al lugar para brindar atención.
Debido a la gravedad del cuadro, ambos fueron trasladados primero al hospital local y, luego, derivados a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto.
En el establecimiento de Río Cuarto se confirmó el fallecimiento de la mujer pocas horas después
El esposo continúa internado bajo observación, con pronóstico reservado.
Las autoridades de la Unidad Judicial local y de la Policía de Córdoba se encuentran desplegando diligencias en el inmueble siniestrado para determinar la mecánica del colapso y si hubo fallas en el mantenimiento que contribuyeron al siniestro.
Investigación
Desde los primeros momentos tras el accidente, se ordenaron pericias técnicas sobre el ascensor para determinar la causa exacta del desplome (rotura de cables, fallas estructurales, defectos en componentes mecánicos u otros factores).
Por ahora, no se han comunicado conclusiones oficiales sobre responsabilidad civil o penal.
Este caso se suma a otros episodios recientes en distintas localidades del país que ponen en foco el tema de la seguridad de los ascensores, tanto residenciales como en edificios.
En la Ciudad de Buenos Aires, pocas semanas atrás, un elevador se precipitó desde el séptimo piso de un edificio en el barrio de Palermo, dejando atrapados a nueve jóvenes, quienes resultaron con politraumatismos.
También en La Plata se reportó un incidente en el que un ascensor cayó desde varios pisos y dejó a una mujer atrapada entre niveles del edificio.
Estos antecedentes alimentan interrogantes sobre las regulaciones aplicables, el cumplimiento de normativas técnicas, los controles periódicos y las obligaciones de mantenimiento que deben observar quienes poseen este tipo de instalaciones particulares.
El episodio en General Cabrera, al tratarse de una vivienda de uso familiar, marca una mayor cercanía y sensibilidad para la ciudadanía: evidencia que los riesgos no son exclusivos de torres o grandes inmuebles, sino que también pueden manifestarse en entornos domésticos aparentemente seguros.
Mientras las pericias avanzan, las autoridades de Córdoba deberán examinar el historial del aparato, verificar si se habían cumplido inspecciones previas y determinar responsabilidades (propietarias, fabricantes, técnicos o responsables de mantenimiento) en caso de comprobarse negligencia.
