Frustraron un ataque a escuelas: investigan a dos menores por mensajes de odio en redes

Una investigación judicial desbarató un plan atribuido a dos menores para atacar colegios en Buenos Aires y Jujuy. La pista surgió de una alerta del FBI por posteos antisemitas y racistas.

Una investigación judicial frustró un ataque planificado contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy. La causa se inició a partir de publicaciones en redes sociales con contenido antisemita, racista y de odio, atribuidas a dos usuarios que luego fueron identificados.

Según se informó, la advertencia inicial llegó por un alerta del FBI, que puso el foco en la circulación de esos mensajes. A partir de ese reporte se abrió una pesquisa para determinar identidades, ubicaciones y posibles elementos vinculados a la planificación.

Identificación y domicilios relevados

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina realizaron tareas de campo y establecieron que uno de los investigados reside en La Quiaca y el otro en Miramar. Además, se detectaron domicilios vinculados en Quilmes y San Martín.

Con esa información, el expediente avanzó hacia medidas judiciales para recolectar pruebas. La investigación se centró en el análisis de actividad digital y en el relevamiento de direcciones asociadas a los perfiles bajo sospecha.

Allanamientos y secuestros

Por orden del Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 se realizaron allanamientos en los domicilios identificados. En los procedimientos se incautaron cuchillos de caza, municiones, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación considerada relevante.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor. Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades, el alcance de lo investigado y la eventual participación de otras personas.

Judiciales
Buenos Aires
Ministerio de Seguridad

