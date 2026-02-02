Salta: detuvieron a “Pepita la Pistolera” tras un video a los tiros en la calle

Una mujer de 22 años, apodada “Pepita la Pistolera”, fue detenida en la ciudad de Salta tras un enfrentamiento entre bandas ocurrido en el sur de la capital provincial. La sospechosa quedó imputada en una causa por abuso de armas y fue localizada luego de varios allanamientos.
El episodio que activó la investigación ocurrió el miércoles por la noche, cuando cámaras de seguridad registraron una discusión en la vía pública. En la secuencia se observa a la joven sacar un arma de la cintura y efectuar disparos en medio de la calle.
En las imágenes también se advierte que, durante el enfrentamiento, otras personas efectuaron disparos y la mujer se movió para evitar ser alcanzada. El material se viralizó y vecinos de la zona señalaron que en el sector se repiten episodios similares.
Allanamientos en barrio San Antonio
Con el análisis de las imágenes y testimonios recolectados, la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta identificó a la presunta autora de los disparos y solicitó medidas judiciales. Según fuentes policiales, la joven era buscada desde el jueves y contaba con antecedentes.
El fin de semana se realizaron allanamientos en domicilios del barrio San Antonio con participación de personal de Infantería y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOAR). En el procedimiento se concretó la detención.
Fiscalía interviniente y causa abierta
Durante el operativo se secuestró un arma de fuego y otros elementos considerados de interés para la investigación. La detenida quedó a disposición de la Fiscalía Penal 5 y las actuaciones se tramitan ante el Juzgado de Garantías 7.
La causa fue caratulada como abuso de armas y, de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, no se descarta que se incorporen nuevas imputaciones. La investigación continúa para identificar al resto de los participantes del enfrentamiento.