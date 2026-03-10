Aparición de un ataúd negro frente a una casa en Firmat inquietó a vecinos

Un inquietante episodio se registró el domingo por la tarde en la ciudad de Firmat, departamento General López, cuando apareció un pequeño ataúd negro frente a una vivienda ubicada en Rivadavia al 1000. El hallazgo generó sorpresa y preocupación entre los vecinos.
Según relató la persona que dio aviso, identificada como R. P., en ese momento se encontraba en la casa de su novia. Al salir hacia el exterior con la intención de dirigirse a la vivienda de una amiga, se encontraron con un objeto inusual frente al domicilio.
“Salimos afuera a eso de las 16 horas y había un ataúd de color negro”, explicó el testigo. De acuerdo con su descripción, el féretro tenía aproximadamente un metro de largo y presentaba una cruz verde en la parte frontal.
Sospechas y desconcierto
La presencia del pequeño ataúd generó desconcierto en el lugar. El propio testigo manifestó que, a su entender, podría tratarse de algún tipo de práctica vinculada a la brujería.
“Para mí es un trabajo de brujería, pero yo no tengo problemas con nadie”, afirmó al describir la situación.
El hallazgo llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes no pudieron aportar datos concretos sobre quién habría dejado el objeto ni en qué momento fue colocado frente a la vivienda.
Un caso sin explicaciones
Por el momento, no surgieron novedades sobre el origen del féretro ni sobre las personas que podrían haberlo dejado en el lugar. El episodio permanece rodeado de misterio y continúa generando comentarios entre los residentes del barrio.
Mientras tanto, el hecho se mantiene sin una explicación clara y abre interrogantes sobre si se trató de una broma de mal gusto, una intimidación o algún tipo de ritual.