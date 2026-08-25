Un hombre de 42 años que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido este martes por personal de la Comisaría 24ª en el distrito costero de Alto Verde de la ciudad de Santa Fe.
Atraparon en Alto Verde a un prófugo que no había regresado de una salida transitoria
Tiene 42 años y se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel capitalina de Las Flores. Personal de la comisaría que cumplía tareas de prevención lo interceptó en la vía pública.
El sujeto, identificado por sus iniciales como G. M. C., tenía una orden de captura vigente tras no haber retornado a la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores luego de hacer uso de un beneficio de una salida transitoria.
La detención ocurrió durante tareas de patrullaje preventivo y saturación en la Manzana 7 de la zona.
Los efectivos policiales interceptaron al individuo para una identificación de rutina y, al consultar sus datos en el sistema, constataron el pedido de detención sobre su persona.
Servicio Penitenciario
Tras el procedimiento, se dio intervención a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los Tribunales de Santa Fe.
La jueza a cargo ratificó la medida y ordenó las actuaciones correspondientes para coordinar con el Servicio Penitenciario de la Provincia el inmediato reingreso del evadido a la órbita carcelaria.