En barrio Norte

Cayeron cuatro personas tras robar una garrafa e intentar venderla en la misma zona de Santa Fe

Se trata de tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La víctima tiene 63 años. Todo ocurrió en inmediaciones del cruce de calle Estanislao Zaballos y avenida Blas Parera.