Cuatro personas —un hombre y tres mujeres— fueron aprehendidas este martes por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, luego de haber ingresado a una vivienda en el norte de la ciudad de Santa Fe para robar una garrafa e intentar comercializarla en la zona a las pocas horas del hecho.
Cayeron cuatro personas tras robar una garrafa e intentar venderla en la misma zona de Santa Fe
Se trata de tres mujeres y un hombre, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La víctima tiene 63 años. Todo ocurrió en inmediaciones del cruce de calle Estanislao Zaballos y avenida Blas Parera.
El episodio se descubrió por la mañana, cuando la central 911 alertó a la Policía sobre un delito en la intersección de calle Estanislao Zeballos y avenida Blas Parera.
Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, una mujer de 63 años, quien relató que un grupo de personas había ingresado a su propiedad para sustraer la garrafa.
Según la denunciante, los sospechosos se encontraban ofreciendo el elemento robado a los vecinos del barrio.
Atrapados
Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por la mujer, las patrullas desplegaron un operativo en las inmediaciones.
A pocas cuadras del lugar de la denuncia, los agentes interceptaron al grupo justo en el momento en que intentaban concretar la venta.
Los uniformados apresaron entonces a un joven de 19 años y tres mujeres de 18, 31 y 43 años. También recuperaron la garrafa.
Tras la revisión médica de rigor, los cuatro sospechosos fueron trasladados hasta la Comisaría 8a, donde quedaron alojados.
Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación, que determinará la situación procesal de los imputados en las próximas horas.