En la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de Vera, se realizó el miércoles la audiencia imputativa y de medida cautelar contra Walter Ocampo. La audiencia fue presidida por el juez penal Gustavo Adrián Gon, con la participación del fiscal Sebastián Galleano y del defensor oficial Luis César Pérez.
Imputaron a un presunto dealer que cayó tras una pelea por celos en Vera
La investigación comenzó a partir de un video registrado en la vía pública y derivó en allanamientos, secuestros de estupefacientes y una orden de prisión preventiva.
De acuerdo con la atribución fiscal, Ocampo habría comercializado de manera “habitual y reiterada” estupefacientes al menudeo, al menos desde el 3 de abril hasta el 19 de agosto de este año.
Según consta en el acta judicial, la actividad investigada se habría desarrollado principalmente desde un domicilio ubicado en calle 9 de Julio al 900, de Calchaquí, y mediante la utilización de un automóvil Volkswagen Gol.
Durante las tareas investigativas se habría observado la llegada reiterada de distintas personas al inmueble, quienes mantenían breves contactos con el imputado y posteriormente se retiraban.
La Fiscalía consignó que esa modalidad resultaba compatible con la presunta comercialización minorista de estupefacientes, y le atribuyó esa figura penal en carácter de autor. La investigación también vinculó a la operatoria otro inmueble ubicado en calle San Martín de la misma ciudad.
Luego, en la audiencia de medida cautelar, el fiscal Galleano fundamentó la solicitud de prisión preventiva para Ocampo por entender que se reunían los requisitos de ley. La defensa se opuso, solicitó una medida no privativa de la libertad proponiendo domicilio y guardador. Oídas las partes, el juez dispuso que el encartado quede preso por los plazos legales.
Allanamientos y fuga
La investigación tuvo un punto central el 19 de agosto, cuando se ejecutaron allanamientos ordenados judicialmente en los domicilios investigados.
De acuerdo con el documento judicial, durante esos procedimientos fueron secuestrados material estupefaciente, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos consideradosdos de interés para la causa.
El acta también señala que, en esas circunstancias, Ocampo se dio a la fuga y posteriormente fue localizado y aprehendido.
Cocaína y marihuana
Entre las evidencias incorporadas hasta el momento aparecen informes policiales sobre las tareas investigativas y de vigilancia realizadas en Calchaquí, además de registros de observación de los domicilios y de las personas investigadas.
También forman parte de la causa las órdenes de allanamiento y las correspondientes actas de los procedimientos efectuados el 19 de agosto.
Entre los elementos secuestrados se detallan recortes de nylon, un envoltorio con tres gramos de una sustancia blanquecina y otro envoltorio con sustancia vegetal.
Los análisis orientativos realizados sobre esas sustancias arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente. Además, se secuestró una balanza digital de precisión con vestigios que dieron positivo para cocaína.
A esos elementos se sumaron dinero en efectivo, numerosos teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de fotografías, registros y demás actuaciones producidas durante la investigación.
Video de una pelea
De acuerdo con la documentación judicial, la causa tuvo un origen particular. Los investigadores tomaron conocimiento de un registro audiovisual de una pelea en la vía pública entre dos mujeres a principios de abril, una de ellas pareja del sospechoso que inició la gresca.
Durante aquel episodio provocado por celos, la otra contendiente le habría manifestado que una comunicación telefónica mantenida con el marido de la primera no tuvo como finalidad una relación amorosa sino adquirir material estupefaciente por $25.000, cuyo pago presuntamente había realizado mediante una transferencia.
Las averiguaciones posteriores de la PDI permitieron establecer que la persona mencionada era Walter Andrés Ocampo. A partir de allí comenzaron diferentes medidas investigativas sobre el sospechoso y su domicilio de calle 9 de Julio al 900, de Calchaquí.
La investigación incluyó tareas de campo, constataciones, puestos de observación, vigilancias discretas, filmaciones y seguimientos.