Este martes en horas de la tarde, Augusto Joaquín Monzón fue declarado culpable por el crimen de Carlos Alberto "Pelusa" Farías, ocurrido hace más de dos años en la ciudad de Santa Fe.
Monzón fue declarado culpable por el crimen del "Pelusa" Farías
El jurado, por unanimidad, encontró al acusado culpable del delito de homicidio crimen y causa conforme al requerimiento de la acusación.
El jurado, por unanimidad, halló a Monzón culpable del delito de homicidio crimen y causa conforme al requerimiento de la acusación.
Fue en el marco del octavo juicio por jurados en la historia de la provincia de Santa Fe.
El caso
El crimen ocurrió la siesta del 19 de febrero de 2024 en el local de la peatonal santafesina donde el cambista Carlos Alberto “Pelusa” Farias fue asesinado y, según la acusación, despojado de unos 20.000 dólares.
Una perito detalló cómo funcionaba el sistema de “inversiones” con ganancias del 100% y préstamos a tasas altísimas que ofrecía el acusado, Augusto Joaquín Monzón, lo cual lo había llevado a encontrarse en una situación financiera muy precaria los días previos al crimen.
El debate oral se desarrolló en la Sala 1 del anexo de tribunales, ante el juez técnico Pablo Spekuljak. El jurado popular fue integrado por 12 ciudadanos santafesinos anónimos.
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