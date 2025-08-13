Avanza la investigación contra una pareja que tenía un kiosco narco

A principios de mes, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó un inmueble de barrio Centenario y arrestó a los dos moradores, luego de encontrar en el lugar una importante cantidad de droga lista para la venta al menudeo. Este martes, el hombre de 44 años, cuyas iniciales son DGG, quedó en prisión preventiva.
La medida cautelar de máxima fue requerida por el fiscal que representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA), Esteban Morales, e impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Pablo Spekuljak, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
“Con la evidencia que presentamos, el magistrado consideró acreditadas todas las exigencias procesales para privar de la libertad al imputado”, señaló Morales.
Por otro lado, el fiscal precisó que “en el marco del mismo legajo, también está imputada la pareja del hombre investigado” y precisó que “se trata de una mujer de 52 años e iniciales EMV, quien transitará el proceso en libertad, pero deberá cumplir normas de conducta”.
“En la audiencia, el hombre que quedó en preventiva asumió la autoría del ilícito investigado”, remarcó Morales. “De esta manera, si bien la mujer continúa imputada por microtráfico, su participación en los ilícitos quedó minimizada”, sostuvo el fiscal.
El caso está encuadrado en los Objetivos Priorizados de la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal.
159 dosis
El fiscal señaló en la audiencia que “los imputados fueron detenidos en un allanamiento realizado alrededor de las 13 del sábado 2 de este mes en una casa ubicada en Bolívar al 3100, en el barrio Centenario”.
Al respecto, detalló que “el operativo estuvo a cargo de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI)”.
Morales enumeró que “en el domicilio, los uniformados secuestraron 159 dosis de cocaína; marihuana distribuida en tres frascos de vidrio; recortes de nylon; cinco teléfonos celulares; una tablet; dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación”.
Según remarcó el fiscal, “hay evidencias contundentes de que los imputados tenían la droga en su poder con el objetivo de venderla al menudeo”.
Calificación
Tanto al hombre que quedó en preventiva como a la mujer investigada se les atribuyó la coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
