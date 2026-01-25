En Buenos Aires

Incendio frente a La Bombonera: se prendió fuego un restaurante en la previa del partido de Boca

Un incendio afectó esta mañana un reconocido restaurante sobre la calle Brandsen, frente a la Bombonera, a pocas horas del partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra. Cuatro personas requirieron asistencia médica y el operativo impidió que el fuego se propagara a otras áreas del edificio.