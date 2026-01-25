Incendio frente a La Bombonera: se prendió fuego un restaurante en la previa del partido de Boca

El inicio del Torneo Apertura para Boca Juniors quedó marcado por un hecho inesperado en el barrio de La Boca, donde un incendio se desató en un restaurante ubicado en la calle Brandsen, justo frente al emblemático estadio Alberto J. Armando.
Un incendio afectó esta mañana un reconocido restaurante sobre la calle Brandsen, frente a la Bombonera, a pocas horas del partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra. Cuatro personas requirieron asistencia médica y el operativo impidió que el fuego se propagara a otras áreas del edificio.
El episodio tuvo lugar este domingo por la mañana, en la antesala del partido que marcaría el debut del equipo ante Deportivo Riestra.
El siniestro se originó en el interior del restaurante conocido como El Genovés, situado sobre Brandsen 923, entre las avenidas Filiberto y Práctico Póliza, frente al ingreso principal de La Bombonera.
Según fuentes oficiales, las llamas comenzaron en el sistema de extracción de la cocina, provocando una rápida acumulación de humo que obligó a evacuar a clientes y trabajadores.
Los equipos de emergencia, entre ellos varias dotaciones del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, llegaron al lugar en cuestión de minutos.
Cuatro personas fueron asistidas con oxígeno en el sitio, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Argerich para una evaluación más exhaustiva. Además, una de las oficiales del cuerpo de bomberos recibió atención médica tras participar en las tareas de control del fuego.
El rápido despliegue de los brigadistas permitió que el foco no se extendiera más allá del restaurante y que no se registraran daños significativos en las viviendas y negocios aledaños.
El edificio afectado —que además del local gastronómico alberga un estacionamiento en el subsuelo y cuatro pisos destinados a hotel— quedó asegurado y sin riesgo evidente de nuevas conflagraciones.
El hecho se da en un contexto de máxima expectativa en torno al fútbol argentino: Boca Juniors debía enfrentar a Deportivo Riestra esta misma tarde, en lo que sería su presentación en el Campeonato de Primera División.
El partido está programado para comenzar a las 18:30, y la cercanía del incendio al estadio generó preocupación entre los vecinos y simpatizantes, aunque las autoridades confirmaron que no hubo impacto directo en la infraestructura deportiva ni en la seguridad de los asistentes al encuentro.