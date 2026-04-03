Una camioneta cayó al Río de la Plata durante la madrugada de este viernes en la Costanera de la ciudad de Buenos Aires, en un episodio que generó un amplio operativo de emergencia.
Una camioneta cayó al Río de la Plata: pescadores rescataron a una mujer y a su hija
El hecho ocurrió durante la madrugada en la Costanera porteña. El vehículo terminó casi sumergido y ambas ocupantes fueron auxiliadas por personas que estaban en la zona.
En el vehículo viajaban una mujer y su hija, quienes fueron rescatadas por pescadores que se encontraban en el lugar y advirtieron la situación.
El incidente ocurrió alrededor de las 3 en la avenida Costanera Rafael Obligado al 2200, en inmediaciones del complejo Costa Salguero.
Por causas que aún se investigan, el vehículo perdió el control, atravesó una estructura de contención y terminó dentro del agua, donde quedó prácticamente sumergido.
Rescate inmediato
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la rápida reacción de quienes estaban en la zona resultó clave. Tres pescadores que se encontraban en la costa observaron la caída del vehículo y se arrojaron al agua para asistir a las ocupantes.
En el interior de la camioneta viajaban una mujer de 29 años y su hija de 11. Ambas lograron ser sacadas del vehículo pocos minutos después del impacto, en medio de una situación de urgencia y con el riesgo de que el rodado terminara completamente hundido.
Las dos víctimas presentaban lesiones leves producto del accidente, pero se encontraban fuera de peligro. Según trascendió, lograron salir conscientes y fueron asistidas en el lugar por personal médico.
Las imágenes del episodio, difundidas posteriormente, muestran el vehículo casi cubierto por el agua y a varias personas colaborando en el rescate.
La escena reflejó la rapidez con la que se desarrolló el hecho y la intervención espontánea de los pescadores, quienes actuaron antes de la llegada de los equipos de emergencia.
El accionar de estos testigos permitió evitar consecuencias más graves, en un contexto donde cada minuto resultaba determinante debido a las condiciones del vehículo y su posición dentro del río.
Primeras hipótesis
Tras el rescate, se desplegó un operativo en la zona con la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Prefectura Naval y agentes de tránsito.
Los equipos trabajaron para asegurar el área, asistir a las víctimas y evaluar la situación del vehículo, que quedó parcialmente sumergido a pocos metros de la costa. También se realizaron tareas para determinar las causas del incidente.
Si bien no se difundieron detalles concluyentes, una de las hipótesis iniciales apunta a una pérdida de control del rodado, que terminó atravesando la contención metálica antes de caer al agua. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo análisis.
El episodio volvió a poner en foco la seguridad en la zona de la Costanera, un sector de alta circulación vehicular durante gran parte del día y también en horarios nocturnos.
En ese sentido, no es el primer incidente registrado en ese corredor, donde en otras oportunidades se produjeron siniestros viales de distinta magnitud.
A pesar del impacto del hecho, no hubo que lamentar víctimas fatales. La intervención temprana de quienes se encontraban en el lugar y la posterior asistencia de los servicios de emergencia resultaron determinantes para que la situación no tuviera consecuencias más graves.