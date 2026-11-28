Este jueves se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez contra un joven identificado por sus iniciales como J. A, acusado de haber atacado con un cuchillo tipo carnicero a un efectivo policial durante un procedimiento en la localidad de Villa Eloísa, en el sur provincial. El sujeto en cuestión permanecerá detenido de manera preventiva durante los próximos seis meses. En tanto, el agente herido permanece internado con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva en un centro asistencial rosarino.
Un joven fue imputado por atacar con un arma blanca a un policía en el cuello
El violento episodio ocurrió en inmediaciones a la comisaría de ese distrito del departamentoIriondo. El efectivo se encuentra internado en un nosocomio de la ciudad de Rosario. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez.
“Es una persona muy querida por la Unidad Regional, es muy poco lo que pude dialogar con él por el estado en el que se encontraba. Solo le dije que lo estábamos acompañando en este difícil momento”, explicó Guillermo Solari, Director de Policía de la Unidad Regional X, en diálogo con El Litoral.
Por su parte, el juez de primera instancia Campos hizo lugar al pedido de la fiscal Abi Luz Cabrera, quien imputó al acusado como autor de tentativa de homicidio calificado —por haber sido cometido contra un integrante de las fuerzas de seguridad—, daño simple consumado y daño calificado por tratarse de bienes de uso público.
La secuencia del ataque
De acuerdo con la imputación fiscal, el violento episodio comenzó el lunes 23 de noviembre cerca de las 17:45. A esa hora, J. A. se acercó hasta un domicilio ubicado en calle Roque Sáenz Peña al 1000, en Villa Eloísa, donde residen su expareja y el hijo de un año que tienen en común. Allí, el hombre golpeó a puñetazos una de las ventanas del frente y destrozó por completo el vidrio, una situación que fue constatada minutos después por agentes de la Comisaría 6ª de la Unidad Regional X.
Sin embargo, el conflicto escaló horas más tarde. Alrededor de las 19:30 de esa misma jornada, mientras los uniformados llevaban adelante un operativo en la vía pública —también sobre calle Roque Sáenz Peña al 1000— a raíz de la denuncia radicada por los destrozos en la vivienda, el joven volvió a irrumpir en el lugar. En medio del procedimiento, le aplicó una fuerte patada a un patrullero, provocando una abolladura en la manija de la puerta delantera izquierda.
La situación desembocó en una agresión directa contra el personal actuante, momento en el que J. A. utilizó un arma blanca de grandes dimensiones para herir de gravedad a uno de los policías en la zona del cuello.
Tras la formalización de los cargos y el análisis de los riesgos procesales, la Justicia determinó que el imputado continúe privado de su libertad por el plazo de medio año mientras avanza la investigación penal preparatoria.