Ocurrió en Villa Eloísa

Un joven fue imputado por atacar con un arma blanca a un policía en el cuello

El violento episodio ocurrió en inmediaciones a la comisaría de ese distrito del departamentoIriondo. El efectivo se encuentra internado en un nosocomio de la ciudad de Rosario. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez.