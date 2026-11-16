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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Cañada de Gómez

Un auto terminó dentro de un arroyo y un joven de 15 años fue hospitalizado

El siniestro se registró en un camino rural de esa localidad cabecera del Departamento Iriondo. En el automóvil viajaban dos ocupantes. Un menor tuvo que ser derivado a un centro asistencial. Trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Un automóvil marca Suzuki Fun cayó en un arroyo y un menor resultó herido.Un automóvil marca Suzuki Fun cayó en un arroyo y un menor resultó herido.
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Este domingo por la tarde un vehículo perdió el control y cayó a un arroyo en el trayecto que une Cañada de Gómez con Monte Las Trojas y Campo Marinsalta, en el sur santafesino.

Según las primeras informaciones, en el automóvil, un Suzuki Fun, viajaban dos personas: un hombre mayor de edad y un adolescente de 15 años. Este último sufrió una herida cortante de consideración en uno de sus brazos, por lo que debió ser trasladado al hospital local para recibir atención médica.

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La mecánica del accidente se encuentra en materia de investigación, por lo cual aún no se ha podido determinar porque el rodado terminó en ese arroyo. En tanto, el conductor no habría presentado lesiones. Tras el hecho, se desplegó un importante operativo en el lugar. Trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez, junto con efectivos policiales y personal de Control Urbano, quienes intervinieron en las tareas de asistencia y prevención.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el tránsito permaneció interrumpido en ese sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad. Al momento del despiste, las condiciones de visibilidad eran óptimas.

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