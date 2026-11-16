En Cañada de Gómez

Un auto terminó dentro de un arroyo y un joven de 15 años fue hospitalizado

El siniestro se registró en un camino rural de esa localidad cabecera del Departamento Iriondo. En el automóvil viajaban dos ocupantes. Un menor tuvo que ser derivado a un centro asistencial. Trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios.