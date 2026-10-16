En Tucumán

Identificaron los restos de Carlos Medina González, un estudiante desaparecido en 1976

Se trata de un joven de 20 años que había permanecido detenido ilegalmente en el Pozo de Vargas. Hasta ahora pudo establecer en 149 el número mínimo de individuos a través de los perfiles genéticos y comenzar el proceso de identificación y de reagrupación intraesqueletal de cada uno de los 121 hombres y 28 mujeres que fueron recuperados de esa fosa común.