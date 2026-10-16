El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó en Tucumán los restos de Carlos Medina González, un joven estudiante universitario, quien había desaparecido en abril de 1976, poco después de la asunción del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
Identificaron los restos de Carlos Medina González, un estudiante desaparecido en 1976
Se trata de un joven de 20 años que había permanecido detenido ilegalmente en el Pozo de Vargas. Hasta ahora pudo establecer en 149 el número mínimo de individuos a través de los perfiles genéticos y comenzar el proceso de identificación y de reagrupación intraesqueletal de cada uno de los 121 hombres y 28 mujeres que fueron recuperados de esa fosa común.
Medina González, quien por entonces tenía solo 20 años, había estado en el centro de detención clandestina conocido como el Pozo de Vargas, ubicado a unos diez kilómetros del centro de la capital tucumana, cuando la provincia estaba al mando de Antonio Domingo Bussi.
Con este hallazgo, la cifra de personas cuyos restos han sido restituidos con nombre y apellido en esta fosa asciende a 122, sobre un total de al menos 149 personas halladas en el lugar.
La fosa clandestina más grande
El Pozo de Vargas era la fosa clandestina más grande del país, y se encuentra en la zona de Tafí Viejo, al noroeste de San Miguel de Tucumán: "Una construcción circular de tres metros de diámetro y 37 de profundidad", tal como indica el sitio oficial del EAAF.
El Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) realizó las primeras pruebas que permitieron determinar que allí había restos humanos.
En los años siguientes, comenzó una excavación arqueológica que requirió casi dos décadas de trabajo en el lugar, llevadas adelante en su mayor parte por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT).
El complejo rescate de restos
Además, la forma en la que fueron arrojados los cuerpos, la estructura interna del pozo y la humedad del ambiente, y las características de la excavación tuvieron como consecuencia que los restos óseos que se fueron levantando a lo largo de años de trabajo estuvieran mezclados y fragmentados.
No se recuperaron esqueletos individualizables como suele ocurrir, en general, en las inhumaciones que se realizan en los cementerios, sino 38.000 restos óseos, junto con otras evidencias, como ropa y pequeños objetos.
El EAAF empezó a recibir los restos en 2011 para darles tratamiento con el fin de determinar cuántas personas habían sido inhumadas en el lugar.
Hasta ahora pudo establecer en 149 el número mínimo de individuos a través de los perfiles genéticos y comenzar el proceso de identificación y de reagrupación intraesqueletal, es decir, de volver a reunir todos los huesos que pertenecen a cada uno de los 121 hombres y 28 mujeres que fueron recuperados de esa fosa común.