Equipo Argentino de Antropología Forense

Identificaron a Carlos Simón Poblete, desaparecido en 1977

El hombre sido visto por última vez a los 33 años junto a su esposa, María Del Carmen Moyano, en abril de 1977 en Córdoba. Sus restos fueron inhumados como NN en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza.