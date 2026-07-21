Una de las construcciones más llamativas de Mar del Plata fue escenario de un impactante incendio. Se trata de la conocida “Casa de Dragon Ball”, una vivienda ubicada en el barrio Alfar que se hizo popular entre vecinos y turistas por su singular diseño, similar a las edificaciones que aparecen en la reconocida serie de animé.
Mar del Plata: se incendió la “Casa de Dragon Ball”
La emblemática vivienda del barrio Alfar, conocida por su diseño inspirado en las construcciones del manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama , sufrió importantes daños tras un incendio.
El siniestro ocurrió en una propiedad situada sobre Magrassi al 4900, donde, por causas que todavía son materia de investigación, se desató un foco ígneo que rápidamente envolvió gran parte de la estructura.
Cómo fue el incendio en la Casa de Dragon Ball
Según se informó, tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y comprobaron que la vivienda estaba completamente afectada por las llamas.
Minutos después arribó una dotación de Bomberos del Cuartel San Patricio, que trabajó intensamente para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia inmuebles cercanos.
Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio pudo ser extinguido, aunque la estructura sufrió importantes daños materiales.
No hubo heridos
Al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas ni víctimas.
El propietario se presentó en el lugar mientras continuaban las tareas de enfriamiento y control para descartar nuevos focos.
Investigan las causas del siniestro
Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio que afectó a esta emblemática construcción marplatense.
La llamada Casa de Dragon Ball se había convertido en una curiosidad urbana del barrio Alfar debido a su estructura de fibra de vidrio con forma de domo o iglú, una estética que muchos relacionaban con las viviendas de los personajes de la famosa serie japonesa.
Ahora, los peritajes buscarán establecer cómo se inició el fuego que dejó severamente dañada una de las construcciones más originales de la ciudad.