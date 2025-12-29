Choque y tumbos en la circunvalación oeste de Santa Fe

En circunstancias que serán materia de peritajes, este lunes por la tarde se produjo un siniestro vial en el oeste de la ciudad de Santa Fe que terminó con un auto volcado.
El incidente vial ocurrió este lunes por la tarde, en pleno horario pico de vuelta. Testigos reportaron a El Litoral que un camión habría impactado a un auto, que terminó a un costado del camino.
Pasadas las 17, en la circunvalación oeste un auto que viajaba en dirección norte - sur habría sido impactado por un camión al momento que el vehículo de menor porte se disponía a tomar el acceso a la autopista Santa Fe - Rosario.
Testigos en el lugar informaron a El Litoral que se trataba de un auto sedán color gris que tras protagonizar el encontronazo con el vehículo de carga perdió el control y terminó a la vera del camino.
No se registraban demoras en el tránsito.
Noticia en desarrollo