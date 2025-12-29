#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En la zona del cruce con la autopista

Choque y tumbos en la circunvalación oeste de Santa Fe

El incidente vial ocurrió este lunes por la tarde, en pleno horario pico de vuelta. Testigos reportaron a El Litoral que un camión habría impactado a un auto, que terminó a un costado del camino.

La zona donde se produjo el incidente. La imagen es ilustrativa. Foto: Fernando Nicola.La zona donde se produjo el incidente. La imagen es ilustrativa. Foto: Fernando Nicola.
Seguinos en
Por: 

En circunstancias que serán materia de peritajes, este lunes por la tarde se produjo un siniestro vial en el oeste de la ciudad de Santa Fe que terminó con un auto volcado.

Pasadas las 17, en la circunvalación oeste un auto que viajaba en dirección norte - sur habría sido impactado por un camión al momento que el vehículo de menor porte se disponía a tomar el acceso a la autopista Santa Fe - Rosario.

Testigos en el lugar informaron a El Litoral que se trataba de un auto sedán color gris que tras protagonizar el encontronazo con el vehículo de carga perdió el control y terminó a la vera del camino.

No se registraban demoras en el tránsito.

Noticia en desarrollo

Seguinos en
#TEMAS:
Choques en Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro