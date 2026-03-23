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Tras una inspección

Clausuraron un hogar de ancianos en Chubut por condiciones insalubres

Las autoridades ordenaron la intervención del establecimiento, reubicaron a los residentes y denunciaron a los responsables ante el Ministerio Público tras constatar plagas, falta de higiene y lesiones en los adultos mayores.

Se informaron condiciones de extrema insalubridad e infestación de chinches.Se informaron condiciones de extrema insalubridad e infestación de chinches.
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Un hogar de ancianos en la provincia de Chubut fue clausurado luego de que se constataran graves condiciones insalubres, entre las que se incluyen infestación de chinches y una significativa vulneración de los derechos humanos de los residentes.

La investigación se inició tras diversas denuncias anónimas que alertaban sobre los problemas que afectaban a los adultos mayores en la residencia.

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Evaluación de la Defensoría

La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Chubut, determinó que los jubilados que vivían en el hogar de la ciudad de Trevelin presentaban enfermedades derivadas de la extrema insalubridad.

Las autoridades precisaron que, tras revisar videos enviados como evidencia, constataron la presencia de plagas, colchones en mal estado y lesiones compatibles con picaduras en los residentes.

Se realizó una inspección en la cual se constató la existencia de plagas de chinches.Se realizó una inspección en la cual se constató la existencia de plagas de chinches.

Inspección y medidas adoptadas

Durante la inspección oficial, se verificó la existencia de chinches, falta de higiene, olores persistentes, así como ropa de cama y colchones inadecuados.

Clausuraron un hogar de ancianos en Chubut por condiciones insalubres.Clausuraron un hogar de ancianos en Chubut por condiciones insalubres.

Como resultado, la Defensoría labró el acta correspondiente y se ordenó la intervención inmediata del Ministerio de Salud de la provincia y del Municipio de Trevelin, la clausura preventiva del hogar y la reubicación urgente de los adultos mayores, garantizando condiciones dignas y seguras de alojamiento.

Además, se denunció el caso ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las posibles responsabilidades penales de los encargados del establecimiento.

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