Ciberacoso en TikTok

La ciudadana china que filmó a 36 menores en Helvecia aceptó una multa de más de $9 millones

La investigación iniciada en marzo por la difusión de videos de niñas y adolescentes en redes sociales ingresó en su etapa final con un procedimiento abreviado. Jiaping Wang prestó conformidad con un acuerdo que prevé una multa superior a los nueve millones de pesos por una infracción al Código de Convivencia. Ahora resta que el juez dicte sentencia.