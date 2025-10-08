Fue a cobrar el alquiler pero lo esperaban con un arma de fuego

Un inquietante incidente sucedió este martes por la tarde en la cuadra de calle 1° de Mayo al 3500 de la ciudad de Santa Fe, media cuadra al norte del emblemático bulevar Pellegrini.
Un inquietante incidente sucedió este martes por la tarde en la cuadra de calle 1° de Mayo al 3500 de la ciudad de Santa Fe, media cuadra al norte del emblemático bulevar Pellegrini.
Minutos después de las 18, un hombre llamó a la Central de Emergencias 911 para denunciar que había sido amenazado por otro sujeto con un arma de fuego.
Varios patrulleros se apresuraron para dirigirse al lugar indicado y allí se encontraron con la víctima, quien relató que el hombre armado no era otro que un inquilino, al que él trataba de cobrarle el alquiler.
Todo sucedió en un pasillo que comparten varias viviendas, del tipo departamento.
Los uniformados lograron ubicar al denunciado y lo esposaron para llevarlo a sede policial a bordo de uno de los móviles. También incautaron el arma de fuego y una cartuchera.
