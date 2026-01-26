Accidente en Ruta 2: un tren arrolló a un auto y hay un herido grave

La tarde del domingo se vio interrumpida por un violento impacto en el kilómetro 386 de la Autovía 2, cerca de Mar del Plata, que dejó un saldo de tres heridos, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.
El accidente ocurrió este domingo en el acceso a la ciudad costera. Una formación de Trenes Argentinos embistió a un Peugeot 206 en el que viajaban tres personas.
La tarde del domingo se vio interrumpida por un violento impacto en el kilómetro 386 de la Autovía 2, cerca de Mar del Plata, que dejó un saldo de tres heridos, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.
Una formación ferroviaria que realizaba el trayecto Plaza Constitución - Mar del Plata colisionó contra un automóvil particular en las inmediaciones del parque acuático Aquasol. El siniestro generó escenas de pánico entre los turistas y un masivo despliegue de los servicios de emergencia.
En el Peugeot 206 involucrado viajaban tres ocupantes: un hombre de 40 años, una adolescente de 17 y un joven de 23. Este último fue rescatado de entre los hierros y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Al cierre de esta edición, el paciente se encontraba en quirófano con politraumatismos graves y su pronóstico es reservado.
Por su parte, los otros dos integrantes del vehículo sufrieron heridas de diversa consideración pero se encuentran fuera de peligro. Desde la operadora ferroviaria confirmaron que ni los pasajeros del tren ni el personal de a bordo resultaron lesionados, aunque la formación debió detener su marcha durante varias horas para los peritajes de rigor.
El siniestro ocurrió en un horario de alto flujo vehicular debido al recambio turístico de la segunda quincena de enero. En el lugar trabajaron Bomberos (dotaciones de Camet y Santa Clara del Mar), la Policía Bonaerense (Subcomisaría Camet) y Policía Científica, y Vialidad (Personal de Aubasa y Defensa Civil).
Tras la remoción de los restos del vehículo y la finalización de las pericias, la circulación por la autovía y el servicio ferroviario fueron restablecidos.
No obstante, las autoridades de Seguridad Vial renovaron el llamado a la prudencia, recordando que durante la temporada alta la frecuencia de los trenes hacia la Costa Atlántica aumenta significativamente, lo que exige una atención redoblada en todos los pasos a nivel del corredor.