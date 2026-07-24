Tribunales de Santa Fe

Condenan a un reincidente que intentó robar un celular con un machete frente a la Terminal

Recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva por un intento de robo cometido el 1 de enero en el predio ferial de barrio Candioti. La Justicia también lo declaró reincidente, ya que contaba con una condena anterior por la que había recuperado la libertad.