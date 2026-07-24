Un hombre de 25 años fue condenado este viernes a dos años y ocho meses de prisión efectiva por haber intentado robar el teléfono celular de una mujer a la que amenazó con un machete en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado por la jueza Susana Luna, quien además declaró la reincidencia del acusado.
Condenan a un reincidente que intentó robar un celular con un machete frente a la Terminal
Recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva por un intento de robo cometido el 1 de enero en el predio ferial de barrio Candioti. La Justicia también lo declaró reincidente, ya que contaba con una condena anterior por la que había recuperado la libertad.
La audiencia se realizó en la Sala 2 de los tribunales santafesinos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rosana Peresín, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado del MPD Raúl Sánchez Lecumberri.
El intento de robo
El hecho ocurrió el 1 de enero de 2026, minutos antes de las 17, en el sector del predio ferial de la Terminal de Ómnibus, en inmediaciones de calle Las Heras y Fray María de Oro de barrio Candioti.
Según la acusación, la víctima, una joven de 27 años oriunda de Alto Verde, se encontraba tomando una gaseosa en la plaza ubicada frente a la terminal cuando fue abordada por Augusto Nicolás Loseco, quien primero le ofreció un par de zapatillas.
Ante la negativa de la mujer, el acusado comenzó a increparla y le dijo: "¿Me vas a mandar en cana porque lo robé en la Terminal?", para luego agredirla verbalmente. Instantes después la amenazó de muerte exhibiendo un machete de aproximadamente 40 centímetros de hoja y mango negro, con el que logró apoderarse de un teléfono celular Motorola G7 de color violeta.
Sin embargo, la maniobra no llegó a consumarse. Personal de la Brigada Motorizada de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, que había recibido la descripción del sospechoso —vestía una remera roja y una bermuda de jean— inició un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la Terminal.
Los efectivos localizaron al acusado en el playón del predio ferial y, al requisarlo, encontraron el teléfono que había ocultado entre sus piernas, por lo que fue inmediatamente aprehendido.
Amenazas y reincidencia
La investigación también acreditó que, una vez reducido y en presencia de los policías, Loseco volvió a intimidar a la víctima al decirle: "Vas a ver cuando salga", conducta por la que también fue condenado por el delito de amenazas simples.
El acuerdo de juicio abreviado comprendió los delitos de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa y amenazas simples. Además de imponer la pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva, la magistrada declaró la reincidencia del imputado, quien ya había sido condenado el 7 de enero de 2022 a tres años de prisión, antecedente que agravó su situación procesal.