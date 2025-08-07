Condenaron al hijo de un jefe de la barra de Colón detenido con droga y un arma en barrio Centenario

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó a Matías Juan Alberto Leiva (21), como autor del delito de “tenencia de estupefacientes”, en una causa que se inició en septiembre de 2022, cuando la justicia provincial investigaba los “aprietes” al plantel profesional del club Colón.
La sentencia, publicada este miércoles por el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación, impone pena de 1 años de prisión en suspenso para Leiva, que es hijo del conocido jefe de la barrabrava sabalera, identificada con la facción Los de Siempre, Juan Abel “Quique” Leiva.
La causa se inició tras los aprietes al equipo profesional de Colón, en 2022. Foto: Archivo
“Se le impondrá la pena de un año de prisión”, dado que “se trata de la primera condena a pena de prisión que no excede de 3 años, y no registra antecedentes penales conforme surge del informe de reincidencia”, reseñó el juez federal Luciano Lauría.
El fallo, que fija reglas de conducta que el condenado debe cumplir por el lapso de 2 años -fijar domicilio, abstenerse de usar estupefacientes y de relacionarse con personas vinculadas al expendio y/o consumo de los mismos-, es el resultado de un juicio abreviado alcanzado entre el fiscal auxiliar Nicolás Sacco y el defensor particular Jorge Qüesta.
Por aprietes de la barra
El joven Leiva llegó a juicio a raíz de un allanamiento realizado el 26 de septiembre de 2022, cuando la policía encontró 588,85 gramos de marihuana en su casa de la calle Vera Mujica 745, en el barrio Centenario.
El condenado es hijo y sobrino de Quique y Nano Leiva. Foto: El Litoral
La medida había sido ordenada por la justicia provincial, en busca de “armas de fuego, teléfonos celulares, indumentaria deportiva y otros elementos” vinculados a una causa por amenazas y extorsiones por parte de la barra a los futbolistas.
Dicha investigación persiguió también a un grupo de dirigentes, dos de los cuales resultaron condenados por facilitar y encubrir el accionar de la barra, en clara infracción a la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184.
Más de medio kilo
En ese contexto, los uniformados hallaron en poder de Matías Leiva “29 plantas y 58 plantines de la especie vegetal cannabis sativa, 1 envoltorio de nailon negro, 2 cigarrillos, 1 frasco de vidrio, 5 bolsas tipo “Ziploc” y 9 recipientes con marihuana”, que arrojó un peso total de 588,85 gramos.
Además se incautaron fertilizantes y luces led que en un principio le valieron el procesamiento por “siembra o cultivo de plantas para producir o fabricar sustancia estupefaciente, previsto y penado por el art. 5 inc. a de la ley 23.737” dictado el 11 de octubre de 2022.
Como también le secuestraron un arma de fuego, Leiva fue llevado primero a los tribunales provinciales, donde fue imputado junto a un nutrido grupo de personas entre quienes se encontraba su tío Nano Leiva.
A Matías Leiva le atribuyeron la “tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil” -le secuestraron un revólver calibre 22- y recuperó la libertad bajo alternativas a pocos días de ser detenido.
Padre preso
El condenado es hijo de Juan Abel “Quique” Leiva, quien aunque lleva una década cumpliendo condena por homicidio, distintas investigaciones judiciales señalan que para esa fecha seguía teniendo ascendencia sobre los nuevos líderes del sector popular de J.J. Paso.
Los hechos que dieron lugar a sendas causas judiciales -provincial primero y federal después-, se produjeron el martes 20 de septiembre de 2022, cuando en horas de la tarde, un grupo de violentos (la mayoría encapuchados y con lentes oscuros) irrumpieron en el predio 4 de Junio.
la pelea por el territorio expuso judicialmente a los barras. Foto: El Litoral
Los barras desplazaron a la seguridad privada del club y pidieron "hablar" con los referentes del plantel profesional, que en ese entonces eran el Pulga Rodríguez, Paolo Goltz, Wanchope Ábila, Christian Bernardi y el "Kily" Vega.
"Un grupo de alrededor de 40 integrantes de la facción Los de Siempre fueron al lugar, amenazaron, intimidaron y agredieron físicamente a los jugadores. Les exigieron la entrega de dinero e indumentaria y los amenazaron diciéndoles que si no cumplían la pasarían mal, se las cobrarían con sus familias y sus hijos", narró el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Federico Grimberg.
La causa terminó con una decena de condenados por amenazas y por asociación ilícita, entre ellos, los hermanos Nano y Quique Leiva y los dirigentes Horacio Darrás y Lucas Paniagua por infracción a la ley de Espectáculos Deportivos.
