Un hombre de 70 años, identificado como Luis Gómez, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una mujer con discapacidad, y por la tenencia ilegal de un arma de fuego.
Condenaron a un hombre que abusó de la hija con discapacidad de su pareja
El hombre tiene 70 años y los hechos investigados ocurrieron en Sunchales. En un juicio oral, fue sentenciado a cuatro años de prisión. También fue hallado culpable de tenencia ilegal de arma de fuego.
La sentencia fue dictada por el juez José Luis Estévez al cabo de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento santafesino Castellanos.
La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema, mientras que la representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate oral fue ejercida por la fiscal Favia Burella, perteneciente a la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5.
Contexto de violencia
Según precisó la fiscal Burella tras conocerse el veredicto, los hechos ocurrieron de manera continuada en la ciudad de Sunchales, entre un momento no precisado del año 2021 y agosto de 2023.
La funcionaria judicial detalló que los abusos se perpetraron tanto en la vivienda donde convivía el grupo familiar como en el interior de un vehículo propiedad del imputado.
Desde la fiscalía remarcaron que Gómez se valió del ámbito de convivencia para vulnerar a la víctima —a quien le debía respetar y proteger— y enfatizaron que los ilícitos se cometieron en un claro contexto de violencia de género.
Armamento
Al momento de ser detenido en su domicilio, las autoridades secuestraron en poder de Gómez una escopeta calibre 16 que se encontraba apta para el disparo.
El imputado no contaba con la autorización legal correspondiente para la tenencia de armas de fuego.
Finalmente, el tribunal halló a Gómez autor responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado, agravado por la guarda, en concurso real con tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.