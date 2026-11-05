Santa Fe

Condenaron a una mujer que atacó a una policía durante el intento de usurpación en la Villa Olímpica

El fallo recayó sobre Fernanda Abigail Fuga (24), quien agredió a la agente durante un operativo de custodia en el barrio La Esmeralda II para evitar la ocupación ilegal de las viviendas. La pena fue unificada con una condena previa y la acusada fue declarada reincidente, aunque cumplirá la sanción bajo arresto domiciliario.