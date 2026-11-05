Una joven de 24 años identificada como Fernanda Abigail Fuga fue condenada a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento domiciliario tras admitir haber agredido a una agente de la policía provincial que custodiaba las construcciones de la Villa Suramericana, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Condenaron a una mujer que atacó a una policía durante el intento de usurpación en la Villa Olímpica
El fallo recayó sobre Fernanda Abigail Fuga (24), quien agredió a la agente durante un operativo de custodia en el barrio La Esmeralda II para evitar la ocupación ilegal de las viviendas. La pena fue unificada con una condena previa y la acusada fue declarada reincidente, aunque cumplirá la sanción bajo arresto domiciliario.
La sentencia fue dictada por el juez Pablo Spekuljak en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, llevado a cabo este mediodía en los Tribunales de la capital provincial.
Tensión y agresión
El hecho delictivo bajo investigación tuvo lugar el viernes de la semana pasada minutos antes de las 20 en el complejo habitacional de la Villa Suramericana, situado sobre Bulevar French, entre Las Heras y Belgrano, en el barrio La Esmeralda II.
En ese sector se encontraba desplegada una guardia policial preventiva debido a que un grupo de mujeres junto a varios niños realizaban actos preparatorios con intenciones de usurpar las fincas en construcción, maniobra que finalmente no llegó a concretarse.
En ese contexto de fricción, Fuga atacó físicamente a una de las uniformadas con el objetivo de impedir que cumpliera con sus tareas de custodia. Posterior al ataque, la agresora opuso una tenaz resistencia para evitar ser trasladada a la comisaría, aunque fue reducida y aprehendida momentos después por los efectivos presentes.
Pena unificada
El caso fue investigado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Esteban Morales, quien explicó la conformación del monto de la condena.
"Resultó de la unificación de seis meses de prisión que le correspondían por los ilícitos atribuidos en este legajo y una condena anterior que ella aún no había terminado de cumplir", detalló el representante del MPA. Además, la Justicia la declaró formalmente reincidente.
Pese a la pena privativa de la libertad, Fuga obtuvo el beneficio de la modalidad domiciliaria debido a que tiene a su cargo a una hija de corta edad.
Durante el juicio abreviado, la imputada reconoció su responsabilidad penal como autora de los delitos de lesiones leves dolosas y resistencia a la autoridad. Tanto la defensa de la condenada como la policía agredida dieron su expresa conformidad con el acuerdo alcanzado y la pena impuesta.