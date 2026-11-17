Un suboficial del Comando Radioeléctrico de 34 años, identificado como Dulio Omar Sánchez, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable de agredir violentamente a un hombre en la ciudad de Santa Fe y fraguar el acta policial para encubrir el ataque.
Condenaron a un policía por atacar a un hombre en bulevar Pellegrini
Además de agredir a la víctima, el uniformado manipuló el acta para buscar impunidad. Por el mismo caso, ya habían sido sentenciados otros dos uniformados.
La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche, al término de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la capital provincial.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien logró probar los extremos de la acusación gracias a una prueba clave: el registro de una cámara de seguridad municipal que desmanteló por completo la versión oficial de los uniformados.
El caso
Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 21 de agosto de 2021, minutos después de las 4 de la madrugada, en las inmediaciones del final de bulevar Pellegrini, en la cuadra del 3900.
De acuerdo con la investigación fiscal, Sánchez —junto a otros dos efectivos de la fuerza— interceptó a un transeúnte en la vía pública.
Lejos de cumplir con los protocolos de seguridad, los agentes privaron de su libertad a la víctima, la amenazaron, le apuntaron con armas reglamentarias y la golpearon, provocándole múltiples heridas y cortes en distintas partes del cuerpo.
Tras la brutal golpiza, trasladaron al hombre demorado a la Seccional Sexta.
Allí, los efectivos redactaron un acta de procedimiento con declaraciones falsas para justificar el accionar policial y desviar la responsabilidad penal, perjudicando tanto la investigación sobre los abusos cometidos como los derechos de la víctima.
Prueba clave
Durante el debate oral, la Fiscalía presentó un abanico probatorio contundente, destacándose de forma primordial el registro fílmico de la cámara de seguridad número 25 del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe.
“Pocos son los casos que quedan íntegramente registrados en video como este, por lo que sólo basta con observar la filmación para corroborar con certeza la existencia de violencia institucional absolutamente injustificada”, remarcó el fiscal Ezequiel Hernández tras el veredicto.
El magistrado condenó a Sánchez como coautor de los delitos de vejaciones y falsedad ideológica en instrumento público calificada (agravada por ser cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones).
Además de la pena condicional, el juez le impuso inhabilitación absoluta por cinco años y la triple prohibición de acercamiento a menos de mil metros de la víctima, de mantener contacto con ella y de tener y/o portar armas de cualquier tipo.
Desde la Fiscalía señalaron que, si bien el tribunal dictó el fallo bajo la misma calificación penal requerida por el MPA, el monto de la pena resultó inferior al solicitado, por lo que aguardarán los fundamentos formales para evaluar los pasos a seguir.
Causa cerrada
Con esta sentencia, queda completado el eslabón judicial sobre el procedimiento irregular, ya que los otros dos policías involucrados en el hecho habían sido condenados previamente.
Mario Alberto Romero (oficial, de 47 años) y Héctor Luis Tersaghi (suboficial, de 46 años) recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por seis años, al ser hallados coautores de los mismos delitos de vejaciones y falsedad ideológica calificada.