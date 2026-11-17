Conflicto gremial

Sauce Viejo: la Municipalidad será querellante en la causa penal contra dos dirigentes gremiales

El juez Luis Octavio Silva admitió la presentación impulsada por el intendente Mario Papaleo. La investigación apunta a dos referentes de Asoem, por presuntas amenazas, extorsión e intimidación pública. La Justicia consideró que los hechos denunciados pudieron afectar la prestación de servicios esenciales.