Este viernes se presentó un reclamo formal dirigido al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mediante el cual se solicitó la urgente intervención del Gobierno provincial ante el conflicto que atraviesan los trabajadores municipales de Sauce Viejo.
ASOEM acudió a Provincia y reclamó medidas urgentes en Sauce Viejo
El gremio presentó un petitorio en Casa de Gobierno y el Ministerio de Trabajo. Denunció traslados inconsultos, cambios laborales, hostigamiento y falta de reconocimiento sindical.
La presentación fue realizada por el secretario General de ASOEM, Juan R. Medina; la secretaria de Coordinación, Luisina Acevedo; y la secretaria Gremial, Rocío Medina. El documento fue ingresado en la Casa de Gobierno y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, requiriéndose la apertura de un ámbito institucional que permita restablecer el diálogo y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sindicales.
En el reclamo se solicitó el cese inmediato de los traslados inconsultos y de las modificaciones unilaterales en las condiciones laborales de los afiliados de la Municipalidad de Sauce Viejo, así como la conformación de una mesa de diálogo con representación de las partes para abordar las distintas problemáticas gremiales.
Asimismo, se expuso que ASOEM representa legítimamente a los trabajadores de la Municipalidad de Sauce Viejo y que, pese a contar con 104 afiliados en esa jurisdicción, la gestión municipal continúa desconociendo a la organización sindical y desarrollando prácticas de persecución, hostigamiento y sanciones contra afiliados, delegados y subdelegados.
En la presentación también se dejó constancia de las reiteradas gestiones impulsadas durante los últimos meses ante distintos organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Secretaría de Municipios, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sin que hasta el momento esas intervenciones hayan permitido revertir el conflicto.
En ese marco, se advirtió que la ausencia de respuestas institucionales no solo profundiza la vulneración de los derechos de los trabajadores municipales, sino que también agrava un conflicto que requiere una decisión política por parte del Gobierno provincial.
Finalmente, se solicitó una respuesta formal por escrito y la adopción de medidas concretas que permitan encauzar el conflicto y garantizar el respeto de la libertad sindical. Del mismo modo, se ratificó la continuidad de todas las acciones gremiales y legales que resulten necesarias hasta alcanzar una solución.