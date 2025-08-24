Última incursión

Dos condenas en una semana para un ladrón 'rompepuertas' atrapado por el dueño de una casa

El 12 de agosto firmó un abreviado por cuatro hechos cometidos en 2025. Recuperó la libertad y a las 48 horas fue nuevamente encarcelado. El 19 de agosto fue sentenciado por segunda vez y declarado reincidente.