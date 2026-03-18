Confirmaron la prision de la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón

La única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzon, el joven santotomesino asesinado el diciembre pasado, seguirá en prisión preventiva. Así lo resolvió el camarista Alejandro Tizón, quien confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez, señalada como participe secundaria del homicidio triplemente calificado.
En el marco del proceso judicial también fue imputada y permanece presa la hija de Juárez, M.A., de 16 años. Los otros dos menores que participaron del atroz crimen, que tenían 14 años al momento del hecho, fueron puestos bajo una serie de medidas confidenciales ya que, debido a su corta edad, no pueden ser juzgados.