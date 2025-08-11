Coronda: un preso regresó de la salida transitoria con “plantillas para fumar”

Un preso de la Cárcel de Coronda regresó a su lugar de reclusión este domingo con estupefacientes adentro del calzado.
Ocurrió el pasado fin de semana, en la penitenciaría de la cabecera del departamento santafesino San Jerónimo.
Un preso de la Cárcel de Coronda regresó a su lugar de reclusión este domingo con estupefacientes adentro del calzado.
H.H.M. había gozado de una salida transitoria este fin de semana y volvió al penal poco después del mediodía del domingo.
El joven, de 24 años, se presentó sin la compañía de ningún familiar, listo para retornar a su celda en el Pabellón 3 Norte.
El recluso llevaba droga oculta en sus zapatillas, más precisamente picadura de marihuana compactada por su propia pisada.
Los guardias cumplieron con su trabajo y al requisarlo se dieron cuenta de la plantilla vegetal que había debajo de la original.
El Servicio Penitenciario de la Provincia solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y ahora el interno enfrenta nuevos cargos por los que deberá responder ante la Justicia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.