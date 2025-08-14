Robo y destrozos en una sucursal del Correo Argentino

En las primeras horas de este jueves, la rutina de la sucursal del Correo Argentino ubicada en Blas Parera al 6700 se vio interrumpida por un violento robo. El episodio, ocurrido en plena madrugada, dejó como saldo vidrios rotos, una ventanilla destrozada, faltantes de equipos y paquetes, y una investigación en curso para dar con el autor o los autores del hecho.
Todo comenzó cuando agentes del Comando Radioeléctrico se dirigían con su patrullero hacia la autopista y fueron interceptados por un hombre que les hacía señas en la vía pública.
El hombre en cuestión era el encargado de la sucursal del Correo, quien al detener el patrullero explicó que acababa de llegar a su lugar de trabajo y se había encontrado con una escena alarmante: la entrada violentada y una ventanilla de atención al público completamente rota por un piedrazo.
Dentro del local, el desorden era evidente. Según el recuento inicial, faltaban dos monitores y al menos una encomienda. El resto de los elementos robados, de haberlos, se habría limitado a lo que el delincuente encontró en el sector de ingreso. La hipótesis es que, tras sonar la alarma, el intruso decidió retirarse apresuradamente.
La sucusal del Correo Argentino ubicada en Blas Parera 6700. Crédito: El Litoral.
Ante la denuncia, comenzó el despliegue pericial. Como es de rigor personal de la Policía de Investigaciones realizó sus labores específicas, mientras agentes de Huellas y Rastros buscaban indicios. En este sentido, bajo una ventanilla, se detectó una mancha rojiza que podría ser sangre
Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque. Un detalle que no pasó desapercibido para los vecinos es que, desde hace días, la reja frontal del local estaba trabada, dejando la vidriera sin protección.
Quienes viven y trabajan en la zona no tardaron en acercarse. Entre la bronca y la resignación, denunciaron que el barrio sufre robos "a toda hora" y que la vigilancia policial es escasa. "Hasta que no pase algo grave, no van a poner más patrulleros", lamentó un comerciante del lugar.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
