La Policía de Corrientes confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos peones rurales que habían desaparecido mientras realizaban tareas en una isla cercana a Bella Vista, en una zona afectada por la creciente.
Corrientes: hallaron muertos a dos peones rurales que trasladaban ganado en una isla inundada
Los trabajadores eran buscados desde el viernes en la zona de Ibirapitá, cerca de Bella Vista. Ambos realizaban tareas para poner animales a resguardo ante el avance del agua.
Las víctimas fueron identificadas como Ledesma y Salazar y eran buscadas desde el viernes, cuando fueron vistos por última vez en la isla Ibirapitá.
Cómo fue la búsqueda
Durante la mañana del domingo, los equipos encontraron primero a los caballos que utilizaban los trabajadores.
Poco después fue localizado el cuerpo de Salazar.
Horas más tarde, buzos tácticos hallaron a Ledesma y completaron el operativo.
Qué hacían en la zona
De acuerdo con las primeras informaciones, ambos se encontraban a caballo trasladando ganado hacia sectores más seguros por el avance del agua.
En medio de esas tareas llegaron a una zona próxima a una laguna interna de la isla.
Allí habrían intentado retirar una pantalla solar ubicada sobre la costa.
La hipótesis preliminar
Las versiones iniciales indican que los trabajadores perdieron pie mientras estaban dentro del agua y desaparecieron de la superficie.
En el mismo sector ya había sido encontrado un caballo muerto por ahogamiento.
La mecánica definitiva del hecho todavía deberá ser establecida por las autoridades intervinientes.
Amplio operativo
De la búsqueda participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina y de la Policía Rural de Bella Vista.
También intervinieron integrantes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, personal de la Comisaría Segunda y buzos tácticos.
El despliegue se mantuvo durante el fin de semana hasta localizar a ambas víctimas.
El impacto de la creciente
El episodio se produjo en medio de la crecida que afecta a distintos sectores de Corrientes.
Las zonas de islas y áreas ribereñas son algunas de las más comprometidas por el avance del agua.
En distintos puntos de la provincia se desplegaron operativos para asistir a productores y trabajadores rurales y trasladar animales hacia terrenos más altos.